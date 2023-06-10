مدرب الوداد: لقاء الغد سيكون مختلفا.. وهدف مباراة الذهاب غير كل شىء

أكد البلجيكي سفين فاندينبروك، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، أن لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون مختلفا عن الذهاب، مشيرًا إلى جاهزية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وسيستقبل الوداد المغربي، ضيفه الأهلي، يوم غدٍ الأحد، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال (2022-2023).

وقال فاندينبروك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "مباراة الغد مهمة للجميع. شرف لنا أن نكون في النهائي، والجميع متحمس لخوض المواجهة. سجلنا هدفًا في الذهاب، الهدف خارج الميدان غير كل شيء".

وتابع: "تدربنا في أجواء جيدة، ومنذ أيام التركيز كان في أعلى مستوى مقارنة باللقاء الأول، وهذا يعني أننا سنحقق نتيجة جيدة".

وأضاف: "كمدرب أقوم بالاختيارات ووفقًا لمميزات لاعبي فريقي وكذلك المنافس. غدا كل شيء سيكون مختلف لأننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، ومن الممكن أن تتغير بعض الأشياء لكن الروح القتالية لن تتغير".

وواصل: "السر في المجموعة هو اللاعبين بأنفسهم. يمكنني أن أعطي بعض النصائح لكن اللاعبين هم من يخلقون هذه الأجواء، والسر هو أن العامل الذهني للمجموعة في الطريق الصحيح، وسنعمل جميعا على نفس الهدف".

وأكد المدرب البلجيكي، أن أن احتمالية خسارة الأفضلية تفرض ضغطًا أكبر على الأهلي، خلال مباراة الغد.

وكشف فاندينبروك، عن موقف زهير المترجي، من المشاركة مع فريقه في مباراة إياب النهائي أمام الأهلي.

وقال مدرب الوداد: "زهير المترجي لم يتدرب مع اللاعبين ومن وجهة نظري من المستحيل أن يشارك في المباراة".

يذكر أن الأهلي، قد حقق الفوز ذهابًا على الوداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.