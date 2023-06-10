السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يكشف لـ"الدستور" أعراض الحمى النزفية وكيف يمكن الوقاية منها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الخوف والقلق تسيطر على الجمهور خوفًا من الإصابة بالحمى النزفية خاصًة أن المصٌاب بها يرحل عن الحياة، ويرصد "الدستور" التعريف بالحمى النزفية، وكيفية الوقاية منها وسبب الإصابة بها في سياق السطور التالية.

 

قال الدكتور رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة، إن الحمى النزفية هي فيروس مُعدي يصيب الإنسان والأطفال من وقت لآخر، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة به إلى الوفاة، خاصًة أنه يصيب ويتسبب في تلف جدارن الأوعية الدموية، ما يسهل وفاة الشخص المصاب بها.

 

 

وعن سبب الإصابة بالحمى النزفية، تابع الدكتور رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يُصاب الشخص بالحمى عن طريق لدغات البعوض أو القراد، ويمكن أن تنتقل من شخص لآخر ولكن في حالة أن الشخص السليم لمس بول أو سائل خارج من الإنسان المصاب بالحمى النزفية، أو من خلال لمس والعيش مع الحيوانات والحشرات المصابة بها".

 

وأضاف الدكتور رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة: "يمكن أيضًا أن يُصاب الشخص بالحمى النزفية عن طريق العمل في مكان موبوء وممتلئ بالفئران، أو استخدام حقن مستعملة مع شخص مٌصاب أيضًا بهذا المرض، ويحقن بها الشخص السليم في الوريد".

 

طرق الوقاية من الإصابة بالحمى النزفية

وأكد الدكتور رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة، أن الإنسان يُمكن أن يحافظ على نفسه من الإصابة بالحمى النزفية التي تؤدي للوفاة عن طريق ارتداء القفازات باستمرار، محاولة التأكد من الحقن التي يُحقن بها الشخص حتى لا تعرض لأي نوع من أنواع الإصابة، الالتزام بارتداء المساكات أيضًا، إذا كان الشخص مٌسافر إلى مكان فيه لديه علم مسبق بانتشار هذا المرض فيه أن يحصل على لقاح، بقدر الإمكان الابتعاد عن البعوض والتخلص من القمامة بشكل دوري ومستمر حتى لا تجذب إليك الحشرات التي تنقل هذا الفيروس.

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