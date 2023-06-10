السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لداعش فى طنجة

الأمن المغربي
الأمن المغربي

تمكن المغرب من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة طنجة وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من ضمن الأهداف المهمة التي يعمل عليها المغرب في ظل خطر تمدد بعض خلايا داعش الإرهابي في أعقاب هزيمة التنظيم في العراق وسوريا.

حيث أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن الخلية الإرهابية المكونة من 3 أشخاص كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت أمنية وحيوية.

كما كشفت الأجهزة الأمنية عن وجود علاقة بين هذه الخلية وأحد فروع داعش في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، الأمر الذي يحمل مؤشرات خطيرة عن تنامي داعش في القارة الإفريقية في الفترة الأخيرة.

ولم تكن هذه العملية الاستباقية هي الوحيدة، ففي أبريل الماضي أعلنت السلطات الأمنية المغربية اعتقال 13 شخصًا لارتباطهم بتنظيم داعش وإعدادهم أعمالًا تخريبية في عدة مدن مغربية.

كما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب من تفكيك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف الأمن العام.

المغرب خلية إرهابية داعش تنظيم ​داعش​ تنظيم داعش الارهابي القاهرة الإخبارية مدينة طنجة مدينة طنجة بالمغرب

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