السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بجوار مزلقان القباري غرب الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق شب بكمية كبيرة من الأخشاب بجوار مزلقان القباري الكائن غربي محافظة الإسكندرية، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح أو أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق أخشاب بجوار مزلقان القباري، دون وقوع أي اصابات، دون حدوث اصابات او خسائر في الأرواح.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة، والتى قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق مع سماع أقوال شهود عيان الواقعة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أخطرت النيابة الإسكندرية التنسيق والتعاون الحماية المدنية تسيطر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سيطرة على حريق

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