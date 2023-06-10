مواعيد العرض الثاني لمسلسل "سره الباتع" لأحمد السعدني وحنان مطاوع على CBC

أعلنت شبكة قنوات CBC عن حصولها على حقوق العرض الثاني لمسلسل “سره الباتع” والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السعدني والفنانة حنان مطاوع ونخبة كبيرة من نجوم الفن بعد تحقيقه نسب مشاهدات عالية أثناء عرضه بموسم رمضان الماضي.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويذاع مسلسل سره الباتع على شاشة قناة cbc في تمام الساعة السابعة مساء على أن يتم إذاعته في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بينما يعرض على cbc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، ويتم إعادته في تمام الساعة التاسعة صباحا، والثانية ظهرا.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد كبير من نجوم الفن وهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

أحداث مسلسل سره الباتع

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

قد يهمك أيضا: