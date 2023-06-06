خالد يوسف: مسلسل "سره الباتع" كانت رؤيته خروج الإخوان والفرنسيين بإرادة المصريين

قال المخرج خالد يوسف، إن "سره الباتع" كان مقررًا إنتاجه كفيلم سينمائي قبل رحيل الإخوان، لافتاً إلى أنه عندما عاد ليقدمه كفيلم أو مسلسل شعر بأنه لا يريد البعد عما شعر به في عام 2012.

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه قرر عندما كتب المعالجة النهائية بعد تعميق كل خط من الخطوط، وجد أنه من الصعب تنفيذ العمل في فيلم، خاصة وأن هناك عالمين؛ أحدهما من 2010م إلى 2013م، والآخر من 1798م إلى 1801م، وبالتالي وجد أن عوالم هذين العالمين والشخوص، والخطوط الدرامية أكبر من أن يتحملها فيلم، وبالتالي كان القرار بتنفيذ "سره الباتع" كمسلسل.

وتابع : "خلقت العالم كله من عام 2010 إلى 2013، لم يكن له علاقة برواية يوسف إدريس، وخلقت عالم يوسف إدريس، وكان يوسف إدريس كاتب أربع شخصيات، وبالتالي نفذت المسلسل بنفس رؤية 2012م، حيث يخرج الإخوان ويخرج الفرنسيون، في نفس الوقت وتخرج المقولة الأساسية للرواية وهي أن تجمع إرادات المصريين تصنع معجزات".