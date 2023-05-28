أبطال وصناع مسلسل "سره الباتع" ضيوف "كلمة أخيرة" على on

يحل نجوم وصناع مسلسل “سره الباتع” ضيوف على حلقة اليوم من برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة on.

ويتحدث نجوم وصناع سره الباتع عن كواليس وتفاصيل العمل، وأكثر الصعوبات التي واجهتهم اثناء التصوير، وسبب نجاح العمل خلال موسم رمضان الماضي.

يذكر أن مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.