اتجهت الحكومة المصرية في يناير عام 2015، إلى تنفيذ مشروع المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان، أحد مشروعات خريطة الطاقة المتجددة المصرية التي تم بالفعل تنفيذها وحصلت على إجازة وإشادة وجوائز عالمية، إذ يعد هو المشروع الأكبر –وقت تنفيذه- بالشرق الأوسط والعالم يهدف إلي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

في يوليو من العام 2018، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة بنبان بواسطة الفيديو كونفرانس وذلك خلال افتتاحه محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي العام 2019، أعلنت مجموعة البنك الدولي فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة.

وقال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، إن أحد أسباب تحقيق هذا الإنجاز هو تكامل جميع مؤسسات الدولة الوطنية في التعاون لتنفيذ هذا المشروع العملاق منها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و وزارة العدل و الشهر العقاري والبنك المركزي المصري و وزارة المالية، مؤكدًا أن جميع المؤسسات الوطنية تكاتفت لإنهاء جميع الإجراءات لـ 32 مشروعا في الوقت نفسه.

وأضاف الخياط في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أنه لشئ يدعوا إلى الفخر أن تكون الطاقة الجديدة والمتجددة هي القوي الناعمة لجذب الاستثمارات إلى مصر سواء على المستوى الدولي أو مستوي القارة الأفريقية، مضيفًا أن هناك العديد من مشروعات الطاقة الشمسية في القارة الإفريقية تعمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على تنفيذها مع دول إريتريا والكنغو والسودان وجنوب السودان خاصة، ودول آخرى، خاصة وأن هناك مجتمعات إفريقية لا ترى النور حتى الآن.

وكانت من أبرز العوامل الهامة التي ساهمت في تحقيق إنجاز مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان التشريعات التي تمثل الغطاء القانوني لتنفيذ المشروعات، وتأكد علي الالتزام السياسي للدولة تجاه مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا ما ساهم في حصول مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان على الجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك الدولي تميزاً على مستوى العالم.

"بنبان" أيقونة نجاح في كهرباء مصر