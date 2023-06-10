حبس مندوب توصيل عثر بحوزته على 318 عبوة منشطات فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم، حبس مندوب توصيل عثر بحوزته على 318 عبوة منشطات محظورة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وتبين أنه يعمل (مندوب توصيل– مقيم بمحافظة القاهرة)، وعثر بحوزته على (318 عبوة أدوية منشطة) مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.