محافظ المنوفية: مشروعات تنموية بقيمة 45 مليار جنيه لتطوير مدن المحافظة

تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي، حيث شهدت خلال السنوات الماضية، إنجازات عدة غيرت الشكل العام وطورت وقدمت اعتمادات مالية تخطت المليارات.

وأكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، أنه تم اعتماد (30) مليار جنيه جملة الاستثمارات بالقطاعات الخدمية خلال (9) سنوات، كما اعتمدت الدولة (15) مليار جنيه قيمة مشروعات جارى العمل بها، كما تم اعتماد 2 مليار جنيه مشروع تطوير عواصم المحافظات "سكن لكل المصريين " 16 عمارة سكنية بإجمالي 1672 وحدة سكنية.

وأضاف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من 1606 مشروعات خدمية وتنموية جديدة بقرى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة 17 مليار جنيه، و3 مليارات جنيه جملة الاستثمارات المنفذة بالقطاعات الخدمية خلال العام المالى الحالي.

وأوضح أن زيادة حجم الاعتمادات المالية بالخطة الاستثمارية لهذا العام بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق 2021/2022 كان تحديًا كبيرًا، حيث تم إنشاء مستشفيات طبية عملاقة جديدة بالشهداء وأشمون ومركزاً للأورام بمنوف ومستشفى الأطفال بشبين الكوم.

كما تم افتتاح 32 مشروع صرف صحي جديد، و15 مدرسة للتعليم الأساسي، 10 ملاعب ومنشأت رياضية، كما تم رصف وتطوير 130 شارعًا رئيسيًا ومحاور مرورية جديدة بمراكز ومدن المحافظة باستثمارات 400 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توريد وتأهيل 110 معدات بمنظومة المخلفات الصلبة وإنشاء وتطوير 7 حدائق نموذجية وميادين عامة، كما تم العمل على قدم وساق في إنشاء ممشى جديد بكورنيش شبين الكوم ومكتبة مصر العامة لخدمة أهالي وأبناء المحافظة.

يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وإحداث تحولات جذرية اقتصادية، وقد بدأت بالفعل حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات إلى الأفضل وعلى نحو شامل.

ولفت إلى أنه بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المنفذة بالمحافظة حوالي (30) مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2023، و(15) مليار جنيه قيمة مشروعات جاري العمل بها، و3 مليارات جنيه حجم الاستثمارات في العام الحالي 2022/2023.

وأكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن جملة الاستثمارات خلال العام المالي الحالي 2022/2023 بلغت 3 مليارات جنيه، موزعة ما بين اعتمادات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام بإجمالي 693 مليون جنيه بزيادة قدرها 45% عن اعتمادات العام المالي السابق 2021/2022، واعتمادات خطط المديريات والهيئات والمؤسسات التعليمية بقيمة إجمالية 2 مليار و266 مليون جنيه، فضلًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ذات القطاعات بمركزيّ أشمون والشهداء، بإجمالي 1606 مشروعات بتكلفة حوالي 17 مليار جنيه.

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية

مشروعات تنموية