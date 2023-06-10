محمد حسن عن نجاح حفل العندليب بالأوبرا: "سعيد لتفاعل الجمهور"

حقق نجوم الغناء بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الجمعة نجاحا كبيرا من خلال إحياء حفل ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لينضم الحفل إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الأوبرا خلال الفترة الماضية وكان من بين نجوم الحفل النجم محمد حسن الذي أشعل الحفل بأغنياته التي قدمها بصوته المتمكن للعندليب الراحل.

حفل عبد الحليم حافظ بدار الأوبرا

وعبر «حسن» في تصريحات لـ الدستور عن مشاركته في الحفل المميز الذي حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي ليلة أمس خاصة بعد عرضه على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة بشكل حصري.

وقال النجم محمد حسن، “مشاركة مهمة جدًا مع فرقتى الكبيرة (نويرة) قيادة المايسترو أحمد عامر وفنانين الأوبرا” مضيفا “الحمد لله الناس اتبسطت بيا جداً والحفلة كانت بالنسبة لى مهمة جدا لإنها ذكرى ميلاد العندليب وخاصة لما عرفت إنها مذاعة على قناة الحياة اللى دايماً معانا فى كل حفلاتنا فى المهرجان وغير المهرجان كمان”.

وتابع حسن في تصريحاته حول الحفل الضخم، “أوجه شكري للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية على مجهوده الكبير لتقديم الحفل بهذا الشكل المميز وكذلك دكتورة أمانى السيد مدير عام الموسيقى العربية على ثقتها الغالية” مؤكدًا سعادته الكبيرة لتفاعل الجمهور معه أثناء الغناء والتنقل بين الأغنيات