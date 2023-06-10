السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكاديمية البحث العلمى ومركز تحديث الصناعة تسلم عقود 8 مشروعات بحثية

البحث العلمي
البحث العلمي

احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة وشعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط بتسليم العقود لـ8 مشروعات فائزة مشتركة بين الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية ومصانع وشركات صناعة الجبن المصرية- ضمن مبادرة ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو النداء الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي في يوليو 2022 لإيجاد حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مُبتكرة لقطاع الألبان.

وقام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بتسليم العقود بحضور الشركاء الصناعيين المهندس عبدالمنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لمنتجات الألبان ورئيس شعبة صناعة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط، والدكتور محمد شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة MIFAD، والأستاذ حسن مسعد الصباغ، مالك ومدير مصنع الصباغ لمنتجات الألبان، والأستاذ محمد عسل، مالك ومدير مصنع الدمياطى لمنتجات الألبان، والأستاذ أحمد عبدالوهاب عيسى، مالك ومدير مصنع عيسى لمنتجات الألبان والجبن.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشعبة صناعة الألبان بالغرفة التجارية، مؤكدًا أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية. كما أشار إلى أن هذا التعاون الثلاثي المشترك يعتبر بمثابة تلاقٍ وتوحيد للقوى بين جهات الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة وتوجيه البحوث لحل مشاكل وتحديات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة.

وأوضح صقر أنّ هذا النداء هو الثاني في مبادرة الأكاديمية المعروفة اختصارًا باسم «آبل»، وقد تقدم للأكاديمية 31 مقترح، وتم عقد لجنة تقييم مكونة من فريق عمل مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي، وتم اختيار 12 مقترحا للعمل علي الحلول لبعض التحديات، ثم تم تشبيك 8 مخرجات بحثية لمن لديهم قابلية لتنفيذ مشروعاتهم مع الشركاء الصناعيين وفق معايير محددة وخطة زمنية ذات أهداف رئيسية، إلى جانب خلق قنوات دائمة بين قطاع الصناعة والجامعات ومراكز البحوث للاستفادة من الأفكار والأبحاث العلمية في حل التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة، وأكمل: "أنه دائما تقع مسؤولية أى زراعة أو صناعة على عاتق البحث العلمى، ولهذا كان دور أكاديمية البحث العلمى فى دعم المشروعات الحقيقية فى مصر.

اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا التكنولوجية

الأكثر قراءة

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. وموعد صلاة العيد

بحفل فى مطار القاهرة.. انطلاق الجسر الجوى لنقل الحجاج اليوم

مصرع فتاة تحت عجلات القطار بالمنوفية

هشام آمنة: الاستجابة لشكاوى المواطنين معيار أساسى لتقييم موظفى المحافظات

مايا مرسى: عصر المرأة الذهبى فى عهد الرئيس السيسى سيتوج بإنشاء متحف خاص

"صحة مطروح": جولة ميدانية بوحدة زاوية العوامة وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48