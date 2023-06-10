السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد موسى ومحافظ القليوبية يحضران جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي

أحمد موسى
أحمد موسى

حضر الإعلامي أحمد موسى، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في والدة الدكتور مصطفى مدبولي التي وافتها المنية أمس الجمعة.

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تدفن والدة رئيس الوزراء في مقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد ١١ يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.

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