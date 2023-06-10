التعليم العالي توضح كيفية التقديم لمنح "ماجستير الوكالة التايلاندية" 

أفادت وزارة التعاون الدولي بأنه في ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولي TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية فقد أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير لوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها كالآتي:

عدد المرشحين:2 لكل برنامج دراسى على أن تنطبق على المرشحين الشروط التالية:

الحصول على شهادة جامعية

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

توافر الخبرة الكافية لا تقل عن سنتين فى مجال العمل

لا يتجاوز المرشح 45 عامًا

آخر موعد للتقدم : 5 يوليو 2023

المستندات المطلوبة:

نسخة معتمدة باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس .

بيان بدرجات البكالوريوس وشهادة IELTS أو TOE Fl

خطاب توصية باللغة الانجليزية موقع ومعتمد موجه للسفارة.

أصل + 2 نسخة من استمارة الترشيح بعد طباعتها واستيفائها على أن تكون معتمدة من وزارتنا بخاتم شعار الجمهورية على الرابط التالى:

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/page/75500-tipp-application-form?menu=605b13dbb6f1b76ed31778b3

استيفاء نموذج طلب الاشتراك أون لاين على الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNRYnSBgP_MeHKP0GpimXsPz_mgDQ_aa9Ia0gMT5f4ipK3Sg/viewform

استيفاء التقرير الطبي

صورة من جواز السفر سارى العمل

وبعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بحى السفارات .

علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

الشروط:

1. يجب أن يتم ترشيح المرشحين من قبل نقطة الاتصال الوطنية للتنمية الدولية

التعاون في بلد ما من قائمة البلدان / الأقاليم المؤهلة لبرنامج TIPP. (راجع "قائمة المؤهلين

البلدان / الأقاليم ")

2. يجب أن يفضل المرشحون العمل في القطاع الحكومي أو في المجال الذي

تم توفير المتعلقة بالدورة

3. يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة البكالوريوس و / أو الخبرة المهنية ذات الصلة بالمجال أو المتعلقة بدرجة التخرج.

4. يجب أن يكون لدى المرشحين إجادة اللغة الإنجليزية.

5. المرشحون الذين لغتهم الأولى ليست اللغة الإنجليزية ولم يتم تعليم درجة البكالوريوس لهم

اللغة الإنجليزية ، يجب أن يجتاز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية وفقًا للمعايير المطلوبة من قبل

لوائح العزل الأكاديمي.

6.ألا يزيد عمر المرشحين عن 45 عامًا.

7. يجب أن يتمتع المرشحون بحالة بدنية وعقلية جيدة ويجب ألا يكونوا حاملاً.

8. تحتفظ TICA بالحق في إلغاء المنح الدراسية المقدمة للحاصلين على الجوائز الذين ينتهكون القواعد.

.9 المتطلبات الأخرى بخلاف هذه ستكون قيد الدراسة من قبل الجامعة