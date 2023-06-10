السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير آثار الإسكندرية يتابع أعمال مشروع ترميم مسرح سيد درويش

مشروع ترميم أوبرا
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية

أجرى محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 1990.

رافقه مدير عام آثار الإسكندرية بالجولة، المهندس عاصم عياد، المشرف على الإدارة الهندسية بدار الأوبرا بالإسكندرية، والمهندسة ريهام مصطفى، بدار الأوبرا بالإسكندرية، وجهاز الإشراف الأثري: تامر زكي، سمر عبد اللاه، نشوي رسلان، شيماء محمد، وإدارة الترميم الدقيق:  محمد فوزي.

وتابع «متولي» المراحل النهائية من مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش، والذي يتم تحت الإشراف الأثري لمنطقة آثار الإسكندرية، بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقطاع المشروعات بشقيه الهندسي والترميم الدقيق وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وعلى نفقة دار الأوبرا المصرية.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولى للمشروع ترميم الواجهة الرئيسية بعناصرها الزخرفية المتنوعة والتي تم فيها إعادة الألوان الأصلية للمبنى وكذا الواجهة الغربية، والممر الرئيسي للمدخل وأعمال علاج العناصر الخشبية ودهانها، وكذا تمت أعمال العزل الجزئي لسطح المبنى.

مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
مشروع ترميم أوبرا الإسكندرية
آثار الإسكندرية مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية مشروع صيانة وترميم الإسكندرية

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