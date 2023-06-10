محافظ الغربية: مشروعات تطوير مدن المحافظة تسير بخطى ثابتة

أكد طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أن مشروعات تطوير مدن المحافظة، تسير بخطى ثابتة خاصة مدينة طنطا عاصمة المحافظة، وذلك من خلال إنشاء وتطوير عدة مشروعات أبرزها إنشاء مجمع إسكان اجتماعي بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا بتكلفة ٩٠ مليون جنيه.

وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء ٦ عمارات أرضي، و٩ أدوار متكررة بإجمالي ٤٨٠ وحدة، و٢ منفذ بيع ومسجد على مساحة إجمالية ٣ آلاف فدان، موضحًا أن الهدف من المشروع يشمل توفير سكن حضاري بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة محدودة الدخل وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

يأتي ذلك إلى جانب التطوير الكبير الذي شهده ميدان المحطة التاريخي بمدينة طنطا، وأيضًا التطوير الكبير الذي شهده ميدان ومنطقة ومحيط المسجد الاحمدي منطقة السيد البدوي، فضلًا عن كورنيش مدينة طنطا الذي تم إنشاؤه ليكون متنفسًا لأهالي عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى شارع ٣٠٦ الذي تم إنشاؤه ومؤخرًا منطقة عربات الطعام المتنقل التي أعطت منظرًا حضاريًا فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب أكبر خطة رصف في تاريخ مدينة طنطا والمحافظة بوجه عام.

وأضاف أن هناك خطة لتطوير عدد من المشروعات بالغريية وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة المحافظة إلى جانب المدن والمناطق العشوائية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و ٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير ٧ مناطق عشوائية بطنطا والمحلة بتكلفة إجمالية قدرها ٤١١ مليون جنيه، تم الانتهاء من الأعمال بالمحلة وجاري الانتهاء منها في طنطا، حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال إدخال وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو الانترلوك.

وأضاف رحمي، انه تم أيضًا تطوير منطقة تل الحدادين بطنطا ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وجار إنشاء مدينة المحلة الجديدة بأرض المستعمرة ضمن مشروع تطوير عواصم المدن، حيث تم عمل الجسات وجاري تسليم الموقع لهيئة الأشغال العسكرية للبدء في تنفيذ المشروع والذي سيمثل نقلة نوعية داخل مدينة المحلة الكبرى.

وأضاف انه يتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، مشيراً إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء علي تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أشار المحافظ إلى إصرار الدولة المصرية لردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، والذي انعكس بدوره على تنفيذ أعمال الإزالة من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقاً للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، مقدماً الشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات.