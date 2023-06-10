وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، إن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي ووصلت أول شحنة منذ أيام بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 راس يوميا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وأوضح المصيلحي أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك الأضاحي.