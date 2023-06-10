السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين عن تعثر توريد 55 ألف طن قمح لمصر: الشركة أكدت التزامها

وزير التموين
وزير التموين

صرّح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر، موضحا أن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالي مرتفعة، وبلغ حجم التوريد نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم التوريد حتى نهاية أغسطس المقبل.

وردا على سؤال بشأن ما تردد حول تعثر الشركة التي رسا عليها توريد 55 ألف طن قمح إلى مصر، قال إن الشركة ملتزمة بالتوريد، وطلب المورد تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي، مضيفا أن جميعها مناشئ مقبولة، لافتا إلى أن ما تم استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الجاري بلغ أكثر من 3 ملايين طن.

جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي مقام في منطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس، على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى للمشروع القومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة على مستوى الجمهورية؛ لتأمين مخزون من السلع الأساسية تامة الصنع الخاصة بالوزارة، لفترات أطول ولتقليل الفاقد.

وأضاف أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريا بـ4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن تقليل الفاقد بنسبة 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريا.

وأوضح أن مدة إنشاء المستودع ستستغرق عامين، وسيتم إقامته وإدارته على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية، حيث سيتم دخول وخروج السلع بشكل مميكن.

ولفت إلى أن المخزن سيعمل على خدمة محافظة السويس ومنطقة القناة وجزء من محافظة الشرقية، وسيتم خلال المرحلة المقبلة وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في محافظتى الأقصر والفيوم، مؤكدا أن المستودعات الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية للبنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.

 

الاحتياطي الاستراتيجي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التكنولوجية التجارة الداخلية الاستراتيجي أغسطس المقبل علي المصيلحي للمشروع القومي لدكتور علي المصيلحي

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