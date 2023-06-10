إقبال ضعيف على محال الجزارة قبل عيد الأضحى

تشهد محال الجزارة إقبالًا ملحوظًا خلال الأيام الجارية، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، "الدستور" رصدت حجم إقبال المواطنين على محال الجزارة خلال الأيام الجارية.

يقول سعد محمد، أحد أصحاب محال الجزارة بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، إن الإقبال لازال ضعيفًا على شراء اللحوم الحمراء تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي كان من المعتاد أن يكون الإقبال كبير وتوافد الزبائن بالمئات خلال الوقت الحالي إلا أن ما حدث كان عكس المعتاد ولازال حتى الوقت الحالي الإقبال ضعيف.

وأضاف أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعًا خلال الوقت الحالي وهو ما يتسبب في ضعف الإقبال من قبل المواطنين، لافتا إلى أنه أصبح هناك بدائل مختلفة ومتنوعة أمام المواطنين تمكنه الاستغناء عن محلات الجزارة.

من جانبه، أوضح شاهين الطيب، أحد أصحاب محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن ارتفاع أسعار اللحوم في محال الجزارة هو سبب ضعف الإقبال خلال الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه على مدار الأعوام الماضية كان يتم ذبح عشرات الماشية في اليوم الواحد على عكس الوقت الحالي الذبائح تكون محدودة للغاية.

واستكمل حديثه بأن هناك إقبال ولكن ليس بالحجم المعتاد عليه وأصبح التوجه أكثر على لحوم المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة وغيرها من البدائل التي توفرت أمام الزبائن جعلته يستغنى عن لحوم محال الجزارة.

أضاف محمود سمير، أحد أصحاب محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر اللحم الكبيرة تتراوح بين 260 لـ290 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 250 و300 جنيها للكيلو الواحد، اللحم الضأن تراوح سعره بين 300 و350 و370 جنيهًا للكيلو الواحد، إلا أنها في المجمعات الاستهلاكية أقل بكثير من محلات الجزارة ما يجعل الإقبال عليها أكثر.