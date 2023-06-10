السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مراقبة الأغذية" توصي بغلق 44 منشأة دون ترخيص بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 172 منشآة تبين أن 44 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 109 محاضر وسحب 57 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1200 كيلو من أغذية متنوعة و172 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية. 

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين. 

Screenshot_20230610-112827
Screenshot_20230610-112827
IMG-20230610-WA0197
IMG-20230610-WA0197
IMG-20230610-WA0198
IMG-20230610-WA0198
مراقبة الأغذية حملات تفتيشية ترخيص منشأت الغلق الفوري

الأكثر قراءة

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة ربة منزل بطلق نارى فى البلينا جنوب سوهاج

وزير التموين: تسلمنا 3.4 مليون طن قمح.. والتوريد مستمر حتى نهاية أغسطس

التموين: الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجى للسلع خلال عامين

مصرع طفل غرقًا بمركز أخميم فى سوهاج

"السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الأضحى

تحرير 502 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48