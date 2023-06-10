"مراقبة الأغذية" توصي بغلق 44 منشأة دون ترخيص بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 172 منشآة تبين أن 44 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 109 محاضر وسحب 57 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1200 كيلو من أغذية متنوعة و172 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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