ضبط عنصر إجرامى بالتجمع الأول بحوزته مواد مخدرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر (قسم شرطة التجمع الخامس – مركز شرطة أبوكبير – مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة – القليوبية - الشرقية) تم استهدافهم، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلوجرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الكوكايين – سيارة – 3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية وعملات "أجنبية ومحلية").