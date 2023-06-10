السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عنصر إجرامى بالتجمع الأول بحوزته مواد مخدرة

حملات أمنية
حملات أمنية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر (قسم شرطة التجمع الخامس – مركز شرطة أبوكبير – مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة – القليوبية - الشرقية) تم استهدافهم، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلوجرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الكوكايين – سيارة – 3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية وعملات "أجنبية ومحلية").

مكافحة المخدرات قطاع الأمن المركزي تدريب كلاب الأمن والحراسة

الأكثر قراءة

وزير التموين: تسلمنا 3.4 مليون طن قمح.. والتوريد مستمر حتى نهاية أغسطس

بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية في مطروح.. غدًا

بالأسماء.. 8 مصابين في مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح

"السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الأضحى

تحرير 502 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

مصرع طفل غرقًا بمركز أخميم فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48