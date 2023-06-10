ضبط متهم ببيع منشطات محظورة أون لاين

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لحيازته كميات من المنشطات المحظور تداولها بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.​

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه يعمل مندوب توصيل مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على 318 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.