السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم ببيع منشطات محظورة أون لاين

منشطات
منشطات

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لحيازته كميات من المنشطات المحظور تداولها بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.​

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه يعمل مندوب توصيل مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على 318 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية المنشطات المحظور تداولها مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

الطعام والأجهزة المنزلية الأكثر ارتفاعا.. ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ2.7%

"الصحة العالمية": مصر من أوائل الدول التى سيُعلن خلوها من فيروس "سى"

وزير التنمية المحلية: حل 110 آلاف شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع" بنسبة بلغت 97.5%

في اجتماع "الأواتو".. جبران يدعو للتكاتف ضد محاولات هدم تقاليدنا وقيمنا

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية.. اليوم (صور)

"الإحصاء" يرصد تغير مستويات الأسعار محليا خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48