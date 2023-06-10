السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 10 يونيو 2023 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة دول العالم والتي تجمع بين نادي مانشيستر سيتي ونادي إنتر وتقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوربا على حساب ريال مدريد حامل لقب آخر نسخة بنتيجة 5 - 1 مجموع مباراتي الذهاب والإياب فيما فاز نادي انتر على نادي ميلان بثلاث أهداف نظيفة في المباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 

لا توجد قنوات مجانية يمكن من خلالها مشاهدة المباراة التي تجمع بين نادي مانشيستر سيتي ونادي إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر التليفزيون حيث حصلت مجموعة قنوات Bein Sport على حقوق البث المباشر لمباريات البطولة.

ويمكن ضبط القناة وفقا للإحداثيات التالية:- 

قناة Bein Sport

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11013.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

قناة Bein Sport

  • القمر الصناعي : سهيل سات.
  • التردد : 11547.
  • الاستقطاب : عمودي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅔.
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مواعيد مباريات اليوم السبت 10-6-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشيستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

تعقد المباراة التي تجمع بين نادي مانشيستر سيتي ونادي إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2022-2023 والتي ستقام على ملعب أتاتورك الولمبي في العاصمة التركية اسطنبول اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والساعة التاسعة مساءا بتوقيت الأردن والجزائر وتونس.

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تشكيل مانشيستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

يبحث عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت وتشكيل كل فريق الكثرين من عشاق رياضة كرة القدم حيث جاء تشكيل مانشيستر سيتي كما يلي:-

  • حراسة المرمى: إيديرسون.
  • خط الدفاع : كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونس، مانويل أكانجي.
  • خط الوسط : روردي، كيفين دي بروين، إلكا جوندوجان.
  • خط الهجون : إرلينج هالاند، جاك جريليش، بيرناردو سليفا.

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