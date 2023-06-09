محمد شريف: نخوض مباراة الوداد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا

أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية لاعبي المارد الأحمر لمواجهة الوداد الرياضي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي تجمعهما غدًا الأحد بملعب محمد الخامس.

وقال محمد شريف: «فريق الأهلي يلعب دائمًا على التتويج بالبطولات، ونحن ندخل لقاء الأحد من أجل الفوز والابتعاد بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب في القارة الإفريقية».

وتابع محمد شريف: «أنهينا الشوط الأول في مصر بالفوز بهدفين مقابل هدف، والآن ندخل شوط المباراة الثاني من أجل الانتصار وإسعاد جماهيرنا بالبطولة».

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.