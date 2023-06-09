الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد شريف: نخوض مباراة الوداد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا

محمد شريف
محمد شريف

أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية لاعبي المارد الأحمر لمواجهة الوداد الرياضي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي تجمعهما غدًا الأحد بملعب محمد الخامس.

وقال محمد شريف: «فريق الأهلي يلعب دائمًا على التتويج بالبطولات، ونحن ندخل لقاء الأحد من أجل الفوز والابتعاد بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب في القارة الإفريقية».

وتابع محمد شريف: «أنهينا الشوط الأول في مصر بالفوز بهدفين مقابل هدف، والآن ندخل شوط المباراة الثاني من أجل الانتصار وإسعاد جماهيرنا بالبطولة».

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

محمد شريف الاهلى الأهلي ضد الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

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