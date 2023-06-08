الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش على استاد "الإسماعيلية"، ومباراة أسوان ضد المقاولون العرب على استاد "أسوان"، ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الإسماعيلي X طلائع الجيش: على استاد "الإسماعيلية"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- أسوان X المقاولون العرب: على استاد "أسوان"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي 

- الصفاقسي X اتحاد بن قردان: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أسوان يستضيف المقاولون في مباراة العودة للانتصارات والهروب من القاع

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش في مباراة تحديد المصير بصراع الهبوط

تشكيل مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا فى نهائى دورى المؤتمر الأوروبى

موعد مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

- منتخب إيطاليا X منتخب كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

مواعيد مباريات اليوم لتحديد الفريق الصاعد إلى الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"

- ديبورتيفو ألافيس X إيبار: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم لتحديد الفريق الصاعد إلى الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"

- كالياري X باري: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاسماعيلى الدورى المصرى المقاولون العرب طلائع الجيش

الأكثر قراءة

عبدالرحيم كمال عن ترجمة "أبناء حورة" للإسبانية: سعيد بما حققه الخيال الخاص بى

"الإفتاء": الحج فريضة معلومة من الدين بالضرورة استجابة لأمر الله

المتهمة بقتل زوجها بالمطرية: تسللت إلى المطبخ وطعنته بالسكين حتى فارق الحياة

رئيس الرعاية الصحية: 4 شراكات استراتيجية للهيئة مع مؤسسات عالمية

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نائبة وزير الأراضي والتنمية الأرجنتيني

"الجزار" يعرض التجربة العمرانية المصرية على نائبة وزير التنمية الأرجنتيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس