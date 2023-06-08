جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش على استاد "الإسماعيلية"، ومباراة أسوان ضد المقاولون العرب على استاد "أسوان"، ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الإسماعيلي X طلائع الجيش: على استاد "الإسماعيلية"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- أسوان X المقاولون العرب: على استاد "أسوان"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- الصفاقسي X اتحاد بن قردان: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

- منتخب إيطاليا X منتخب كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

مواعيد مباريات اليوم لتحديد الفريق الصاعد إلى الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"

- ديبورتيفو ألافيس X إيبار: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم لتحديد الفريق الصاعد إلى الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"

- كالياري X باري: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.