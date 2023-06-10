مواعيد مباريات اليوم السبت 10-6-2023 والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغب قطاع عريض من جمهور الساحرة المستديرة في العديد من الدول العربية في متابعة البطولات الرياضية المحلية والدولية للاستمتاع بمشاهدة المباريات.

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-6-2023 والقنوات الناقلة

يمكن معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 10-6-2023 والقنوات الناقلة من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء، حيث جاء جدول مواعيد المباريات المذيعة عبر شاشة مجموعة قنوات Bien Sports كما يلي:

دوري أبطال أوروبا

موعد المباراة التي تجمع بين نادي مانشستر سيتي ونادي انترناسيونال في تمام الساعة 10 مساءا.



الدوري الأرجنتيني

موعد المباراة التي تجمع بين نادي بلاتينسي ونادي تيجري في تمام الساعة 10 مساءا.

موعد المباراة التي تجمع بين نادي بوكا جونيور ونادي لانوس في تمام الساعة 2 ظهرًا.



الدوري البرازيلي

موعد المباراة التي تجمع بين نادي كوريتيبا ونادي سانتوس في تمام الساعة 10 مساءا.

موعد المباراة التي تجمع بين نادي أتلتيكو مينيرو ونادي براغانتينو في تمام الساعة والثانية عشر بعد منتصف الليل.

موعد المباراة التي تجمع بين نادي كورينثيانز ونادي كويابل في تمام الساعة والثانية عشر بعد منتصف الليل.

موعد المباراة التي تجمع بين نادي باهيا ونادي كروزيرو في تمام الساعة والثانية عشر بعد منتصف الليل.

الدوري الأمريكي

موعد المباراة التي تجمع بين نادي تورونتو ونادي ناشفيل في تمام الساعة الثانية ونصف مساءا.



موعد المباراة التي تجمع بين نادي أورندو سيتي ونادي كولورادو رابيدز في تمام الساعة الثانية ونصف مساءا.



موعد المباراة التي تجمع بين نادي نيو انجلاند ونادي انتر ميامي في تمام الساعة الثانية ونصف مساءا.



موعد المباراة التي تجمع بين نادي مونتريال ونادي مينيسوتا في تمام الساعة الثانية ونصف مساءا.



موعد المباراة التي تجمع بين نادي شارلوت ونادي سياتيل ساونديرز في تمام الساعة الثانية ونصف مساءا.



موعد المباراة التي تجمع بين نادي أتلانتا يونايتد ونادي دي سي يونايتد في تمام الساعة الثانية ونصف مساءا.



تردد قناة Bien Sports عبر نايل سات



القناة Bien Sports

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12476.

الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.