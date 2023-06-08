حكام مباريات اليوم وترتيب فرق وهدافي مجموعة الصعيد

أعلنت الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة مباريات اليوم في الأسبوع التاسع والعشرين والأخير بالمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني حيث يدير الحكم هشام الفلال مباراة الجونة والمقاصة .

يدير جمال الجندي حكم منطقة الغربية مباراة بترول أسيوط والتعدين، فيما يدير حمادة عبدالراضي من منطقة أسوان مباراة الألومنيوم والمدينة المنورة.

كما يدير محمد أوتاكا حكم منطقة القاهرة مباراة شبان قنا وطامية ويساعده محمد عبد الجليل من منطقة المنيا ووائل خلف من منطقة بني سويف ويدير محمود رشدي مباراة كيما أسوان وأسمنت أسيوط.

ويتصدر رجب مارو مهاجم فريق لافينا قائمة هدافي مجموعة الصعيد برصيد 14 هدفًا يليه حسام ايفونا مهاجم الجونة برصيد 13 هدفا ومصطفي صدفه مهاجم بترول أسيوط وهشام نيمار لاعب لافينا وسجل كل منهما 10 أهداف، ثم يوسف مظهر لاعب المقاصة برصيد 8 أهداف.

ترتيب فرق مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم