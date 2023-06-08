الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سمير رجل مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش

أحمد سمير
أحمد سمير

توج أحمد سمير، صانع ألعاب فريق طلائع الجيش، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري.

وفاز طلائع الجيش على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري.

وكان أحمد سمير قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد تبادل رائع بالكرة بينه وبين كريم طارق.

وارتفع رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، خلف الإسماعيلي الذي احتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

أحمد سمير طلائع الجيش الاسماعيلى الدورى المصرى رجل مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

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