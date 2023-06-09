قائد الوداد: جاهزون لخوض مباراة للتاريخ أمام الأهلى

أكد يحيى جبران، قائد فريق الوداد المغربي، رغبة فريقه في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويستضيف الوداد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على مركب محمد الخامس.

وقال يحيى جبران، في تصريحات لصحيفة "هسبورت" المغربية: "هناك جدية شديدة وتركيز وإحساس بالمسؤولية من جانب اللاعبين ونحن في أتم الاستعداد لمباراة العودة".

وأضاف: "حسبما علمت، سنفتقد عبد الله حيمود في المباراة وأتمنى أن تكون جميع العناصر جاهزة لخوض المواجهة".

وتابع: "هدفنا هو الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، ونتمنى أن تكون البطولة من نصيبنا".

وواصل حديثه: "جاهزون لخوض مباراة للتاريخ حتى يكون ذلك حافزًا للفرق المغربية من أجل مواصلة ريادة الكرة في أفريقيا".

وكان الأهلي قد فاز ذهابا على الوداد بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بيينهما باستاد القاهرة.