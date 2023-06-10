جامعة حلوان: توظيف المقررات الدراسية لحل المشكلات بما يتسق مع أولويات الدولة

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية توظيف البرامج والمقررات الدراسية فى حل المشكلات الميدانية بما يتسق مع أولويات الدولة الاستراتيجية، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان صادر، اليوم، عن جامعة حلوان، أن طلاب كلية التربية شاركوا فى المسابقة النهائية للمشاريع الطلابية في إطار برنامج التبادل الافتراضي هايفر، بالتعاون مع جامعة فلوريدا الأمريكية FAMU، وبتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وهو برنامج محاضرات افتراضية تبادلية لتعزيز الأنشطة التدريسية وتطوير مشروعات مشتركة بين الطلاب من الجامعات العربية والجامعات الأمريكية بتمويل كامل من الحكومة الأمريكية.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالتعاون المثمر بين جامعة حلوان والشركاء الدوليين، حيث أسفر التعاون مع السفارة الأمريكية ومعهد التربية الدولية عن تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم للتواصل مع نظرائهم من الطلاب الدوليين بما يعزز مخرجات التعلم ومواصفات الخريج الدولى.

من جهته، أفاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتميز المشروع المقدم من طلاب كلية التربية، والذي يخدم استراتيجية التحول الرقمى والتعلم عبر المنصات الإلكترونية، كما أثنى سيادته على دور الطلاب الفعال ومهاراتهم فى العرض وتميزهم بالثقة بالنفس والذكاء فى الرد على تساؤلات لجنة التحكيم.

بدوره، أشاد الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، بالجهد الكبير الذى بذله طلاب الفرقة الرابعة بشعبة اللغة الإنجليزية، بدعم وإرشاد وتوجيه من أستاذ المقرر الدكتورة إيناس القاضى بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، مما مكنهم من تطوير مشروع يحقق أهداف التعليم الهجين والتعلم الذاتى لحل العديد من المشكلات التعليمية وفق أنماط التعلم المختلفة.

فيما وجهت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، خالص الشكر والتقدير لإدارة كلية التربية لما تم بذله من جهد ساهم فى تأهل الطلاب للتصفيات النهائية، كما أكدت أن المشاركة فى هذا البرنامج ساهمت في تعزيز التبادل الثقافي والتواصل عبر القوميات، ما ساهم فى الخروج بدروس مستفادة ساهمت فى انصهار فرق العمل بالدولتين لتطوير مشروعات مشتركة.

واختتمت فعاليات اللقاء بتوزيع شهادات تخرج الطلاب من برنامج هايفر، الممول من الحكومة الأمريكية، والاحتفال مع الطلاب بصورة توثيقية لهم مع الطلاب الأمريكيين وممثلي السفارة الأمريكية.