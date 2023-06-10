السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة ربة منزل بطلق نارى فى البلينا جنوب سوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيبت ربة منزل  بطلق نارى بالساق اليمنى، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعى، وذلك عقب قيام سائق وعامل بالتعدى عليها بسلاح نارى كان بحوزة الأول بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة ربة منزل بطلق نارى وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى للعلاج وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم والتحفظ على السلاح عقب إرشاد المتهمين.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بوصول ربة منزل إلى المستشفى المركزى وتقيم بناحية الساحل بحري دائرة مركز البلينا مصابة بطلق ناري بالساق اليمنى، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهمت المصابة  كلا من «عبد الله ح» سائق ونجل عمه «حاتم ع» عامل ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

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بسبب خلافات الجيرة.. إصابة ربة منزل بطلق نارى فى البلينا جنوب سوهاج

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