المصيلحي: إنشاء مخازن استراتيجية بأحدث التكنولوجيا العالمية لإدارة تخزين السلع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية/ تامة الصنع، أيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

جاء ذلك خلال وضع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، منذ قليل، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بوضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس، ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام وبحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للتنمية المؤسس لشركة السويس للمستودعات.