الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتفالية العندليب على "الحياة".. وليد حيدر يغني "لست قلبي"

جريدة الدستور

شدا المطرب وليد حيدر في احتفالية دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ المذاعة عبر قناة “الحياة”.

وقدم وليد حيدر أغنية "لست قلبي" والتى سبق وأن قدمها العندليب، من كلمات كامل الشناوي، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

الاحتفالية تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، والتى تتكون من النجوم: محمد حسن، حسام حسنى، وليد حيدر، أميرة أحمد، فرح الموجى، ويقوده المايسترو أحمد عامر.

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