هل تنجح كفة الديمقراطين.. حكم قضائي جديد يثير الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية

سلطت صحيفة آسيا تايمز ، الضوء على حكم المحكمة العليا القضائي الجديد الذي يثير الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المحكمة العليا تضيء خريطة الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وبحسب الصحيفة فقد منح حكم مفاجئ للمحكمة العليا يوم الخميس الديمقراطيين دفعة محتملة في سباق الكونجرس 2024 من خلال التشكيك في دستورية الدوائر الانتخابية التي يرسمها الجمهوريون في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة.

وفي القرار 5-4، حكمت المحكمة لصالح الناخبين السود الذين طعنوا في خريطة انتخابية رسمها الجمهوريون في ألاباما، ووجدت أن الدولة انتهكت قانون حقوق التصويت لعام 1965، الذي يحظر التمييز العنصري في التصويت.

قد يجبر ذلك ألاباما على إعادة رسم مقاطعاتها السبع في مجلس النواب بحيث تحتوي اثنتان منها على الأغلبية السوداء أو الأغلبية القريبة، بدلاً من واحدة الآن.

ويقول مراقبون إن ذلك من شأنه أن يمنح الديمقراطيين فرصة أكبر للفوز بمقاعد في جميع أنحاء الجنوب، حيث غالبًا ما ينهار التصويت على أسس عرقية.

ومن جهتها قالت مجموعة The Cook السياسية للتحليل الانتخابي في واشنطن، إن مقعدين في الكونجرس في ألاباما ومقعدين في لويزيانا أصبحا الآن "متقلبين"، مما يعني أن أي من الحزبين يمكن أن يسود، جميع المقاعد الأربعة كانت تعتبر جمهورية بقوة.

وقالت المنظمة أيضًا إن مقعدًا تنافسيًا واحدًا في نورث كارولينا أصبح الآن في صالح الديمقراطيين.

ويسيطر الجمهوريون حاليًا على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة 222-212 ، لذلك حتى التعديلات الصغيرة على الخريطة الانتخابية يمكن أن يكون لها تأثير.

وقال الديمقراطيون إن الحكم سيمنحهم فرصة أكبر للفوز بالمجلس مرة أخرى في انتخابات نوفمبر 2024.

وقالت سوزان ديلبيني، رئيسة ذراع حملة الديمقراطيين في مجلس النواب: "سيؤثر هذا القرار على قضايا إعادة تقسيم الدوائر في جميع أنحاء البلاد ويساعد في تشكيل مجلس النواب الذي يعكس بشكل أفضل تنوع أمتنا".

لن يؤثر على آفاق الجمهوريين

وقال الجمهوريون إن ذلك لن يؤثر على آفاقهم.

قال جاك باندول، المتحدث باسم ذراع حملة الجمهوريين في مجلس النواب: "إن إستراتيجية الديمقراطيين السياسية الشفافة للتلاعب باللعبة هي "المقاضاة حتى اللون الأزرق".

وقالت النائبة تيري سيويل، العضو الديمقراطي الوحيد في وفد الكونجرس بولاية ألاباما، للصحفيين إنها تتوقع أن تعيد الولاية رسم مناطقها قبل انتخابات 2024. وقالت إنه من المرجح أن ينتقل بعض الناخبين الديمقراطيين الموثوق بهم من دائرتها إلى المقعد الجديد.