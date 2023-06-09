الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج: نحتاج إلى تصدير هويتنا وأن نساهم في بناء المستقبل

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، إن الإنترنت هو واحد من صناع الثقافة الحديثة، مشيرًا إلى أن الأجيال الآن تأخذ ثقافتها من خلاله.

 وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك سرديات مضادة، تصدر للعالم وبها مغالطات كبيرة وصادمة، مثل سرديات مُتداولة عن حرب أكتوبر وكليوباترا وثورة يوليو، وهذه السرديات تمرر للذهنية العامة بشكل سلس وبسيط حتى تستحوذ على المصريين.

ولفت إلى أن السرديات المضادة الوقوف لها يكون من خلال الاعتراف، وأن يكون عندنا استراتيجية تستهدف وصول السرديات المصرين إلى خارج وداخل مصر أيضًا.

وتابع: "نحتاج إلى أننا لا نقف دائمًا في خانة المدافع، ولكن يجب أن نهاجم أيضًا، ونصدر هويتنا للعالم، وأن نقول للعالم مثلما كان لدينا حضارة في الماضي تبني معكم المستقبل، لدينا حضارة الآن ونستطيع أن نبني معكم مجددًا".

هيثم الحاج الإنترنت محمد الباز اخر النهار السرديات المضادة

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