الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 4260 مريضا خلال قوافل طبية فى 3 مراكز بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، نتائج القوافل الطبية متعددة التخصصات والتي تم تنفيذها في قرى بشبيش مركز المحلة، بقلولة مركز السنطة وشبرا اليمن مركز زفتى، والتي انطلقت بهم القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

وأكد رحمي، على حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى حياة كريمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن القوافل نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٤٢٦٠ مريض في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان) بالمجان، كما تم عمل ٤٦٨ تحليل دم، ٣٨٢ تحليل طفيليات و103 أشعة.

وأضاف بلبل، أنه  تم عمل 54 ندوة تثقيفية لأكثر من ١١٧٥ مواطن وتحويل 101 حالة لمستشفى المحلة العام والسنطة المركزي لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات

وتابع أنه جاري متابعة الحالات التى تم الكشف عليها من قبل خدمة المواطنين.

الكشف ٤٢٦٠ مريض خلال قوافل طبية بالمحلة الكبري السنطة

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