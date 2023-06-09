الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد فايق ينعى المناضل الحقوقي جورج إسحاق

محمد فايق
محمد فايق

نعى محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، ببالغ من عميق الأسى والحزن المناضل الحقوقي  جورج إسحاق الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وأكد فايق أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد المناضلين الوطنيين المخلصين الذي أثرى الحركة الوطنية بمواقفه وآرائه وكتاباته التي تجسد العمل الوطني المصري، أحد السياسيين  المخلصين الذي عمل بكل إخلاص من أجل قضايا الوطن وحقوق الإنسان .

ويتقدم محمد فايق بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأصدقائه ولكافة أبناء الوطن.

والفقيد اسمه الكامل جورج إسحق ابو الفضل جاد الله.

من مواليد محافظة بورسعيد عام 1938.

عمل مدرس تاريخ عقب تخرجه في كلية الآداب عام 1964.

عمل مديرًا لمدرسة التوفيق القبطية، ثم مدير المدارس الكاثوليكية بمصر، ثم مستشارًا إعلاميًا لها.

شارك في العديد من المظاهرات في مصر، من بينها التظاهرات التي أعقبت نكسة 1967، ثم مظاهرات الطلبة 1968، والعديد من التظاهرات التي سبقت حرب أكتوبر 1973.

في 2004 اختير منسقًا عامًا لحركة كفاية، والمناهضة لسياسة التوريث في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

عضو بالجمعية الوطنية للتغيير، والتي نادت بـ 7 مطالب من أجل التغيير، وكان من بينها، إنهاء حالة الطوارئ، مراقبة القضاء على الانتخابات، إشراف منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية ، وغيرها.

 ناشط سياسي وحقوقي بارز، شارك في ثورة 25 يناير وكان أحد مؤيديها قبل اندلاعها.

اعتقل في أحداث إضراب 6 أبريل 2008، إثر مشاركته في تظاهرات ضد مبارك.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

محمد فايق وزير الاعلام جورج اسحق المناضلين الوطنيين العمل الوطني المصري قضايا الوطن محافظة بورسعيد

الأكثر قراءة

الأهلى مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

جورج إسحاق.. تاريخ من النضال والمناوشات الحقوقية (بروفايل)

إقبال كبير من الأطفال.. حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان فى زفتى (صور)

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

هيئة قضايا الدولة تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48