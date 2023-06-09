الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفحم سيارة بطريق الداخلة في الوادي الجديد دون إصابات

السيارة المتفحمه
السيارة المتفحمه

التهمت النيران مساء اليوم الجمعة، سيارة ملاكي "7 راكب" بمنطقة الدهوس بمركز الداخلة، دون وقوع إصابات، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالوادي الجديد، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بسيارة ملاكي “7 راكب” بدائرة قسم شرطة مركز الداخلة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بمركز الداخلة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وحرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحريق

التهمت النيران منطقة الدهوس دون وقوع إصابات رجال الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة الوادي الجديد نشوب حريق الحماية المدنية تفحم سيارة بالكامل إبلاغ النيابة العامة

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