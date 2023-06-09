إصابة شخص في حريق نشب بمنزله بمركز سنورس في الفيوم

أُصيب شخص في العقد الرابع من العمر، إثر نشوب حريق هائل داخل منزله المكوّن من 3 طوابق بإحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم.



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في منزل مكوّن من 3 طوابق بقرية فيديمين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان اندلاع حريق المنزل، للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي المنزل أو للعقارات المجاورة.

وانتقلت قوة أمنية ورجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ اندلاع النيران في شقة بالطابق الثالث في منزل مكوّن من 3 طوابق، بقرية فيديمين خلف مرفق الإسعاف، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى إلى اشتعال النيران، فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي الطوابق وللعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة “محمد أحمد محمود” 40 سنة، بحروق في اليد اليسرى، أثناء محاولته إخماد النيران قبل وصول سيارات الحماية المدنية، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحريق لنقل المصاب إلى المستشفى ولكنه رفض النقل، وفضّل البقاء في منزله.