تكريم 11 موهوبا في مهرجان "الطفل المبدع" بالغربية

كرم اليوم مهرجان الطفل المبدع 11 طالب وطالبة من موهوبي الغربية، والفائزين بالمراكز من الأول حتى الرابع الجمهوري في مهرجان "الطفل المبدع" الخامس لعام 2022، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفازت الطالبة سارة على حماده احمد خضر، إدارة كفر الزيات، مدرسة أسديمة ث المشتركة، في موهبة الإنشاد الديني، بالمركز الرابع الجمهوري، كما فازت الطالبة آلاء محمد عبد العزيز الشيخ، إدارة قطور، مدرسة قطور الثانوية، في موهبة إلقاء الشعر، بالمركز الرابع الجمهوري، وفاز الطالب هادی محمد احمد فرغل، إدارة سمنود، مدرسة سمنود الرسمية لغات، في تصنيع الروبوت، بشهادة مشتركة، وفاز كلا من الطالبين کمال رامي بركات، بمدرسة نشيل التجريبية لغات، والطالبة مريم السيد صلاح الدين محفوظ، بمدرسة محلة روح البلد، بالمركزين الأول والأول مكرر، في موهبة الحساب الذهني، وفي موهبة الرسم فاز طلاب مدرسة السلام الخاصة، إدارة شرق طنطا، الطالبة سارة احمد الغمرى النجار، بشهادة مشتركة، والطالب شادي ممتاز عاصم طاهر، بالمركز الأول الجمهوري، والطالبة أروی احمد فوزی محمدی، بالمركز الأول المكرر، والطالبة جيسي مينا مدحت وليم، بالمركز الأول، أما الطالبة ماريا باسم حبيب، والطالبة جيسي مينا مدحت وليم، فقد فازتا بالمركز الثالث والثالث المكرر على المستوى الجمهوري في موهبة عزف البيانو.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة الشكر للشئون التنفيذية بالمديرية ولإدارة الموهوبين، ولجميع الطلاب الفائزين في المهرجان، متمنياً لهم دوام التفوق والإبداع، وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة على المستوى الجمهوري.