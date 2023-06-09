الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: الرئيس السيسي خاض معركة خارجية بسبب الصورة المغلوطة عن ثورة 30 يونيو

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تولى الحكم في 2014 دعا عدد من الكتاب والمثقفين والمفكرين ورؤساء التحرير وبعد أن عرض عليهم كل التحديات الموجودة أمام الدولة المصرية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية" النهار"، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي أوضح أيضا المعركة الداخلية، وأكد أنه سيتصدى للمعركة الخارجية.

وتابع: "كان هناك هجومًا على مصر، وكان هناك مؤسسات دولية قطعت علاقاتها بمصر بعد 2013، ودول أخذت موقف من مصر، بسبب الصورة التي رُسمت بشكل خاطئ  في 30 يونيو".

وأكمل: "الرئيس السيسي قال المعركة الخارجية سيبوها كلها عليها والدبلوماسية الرئاسية ستكون قادرة على التعامل مع التحديات للخارج، وقال للكُتاب خلي معركة الداخل عليكوا انتوا، وكان يقصد أنه سيكون هناك محاولات كثيرة لتشوية وعي المصريين وأمور تهدد الأمن القومي".

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