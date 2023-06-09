عيّنها ترامب وأصدرت أحكامًا لصالحه.. تكليف قاضية بالإشراف على القضية الجنائية

أعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تعيين قاضية فيدرالية، أصدرت أحكامًا مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الماضي، بالإشراف على القضية الجنائية لترامب.



وذكرت الوكالة، أنه من المقرر أن تكشف القضية الجنائية التاريخية لدونالد ترامب بشأن جناية إساءة التعامل مع الوثائق السرية في فلوريدا، حيث سيشرف عليها في البداية على الأقل قاضية فيدرالية أصدرت أحكامًا مؤيدة له في العام الماضي وأعرب عن شكوكه المتكررة في العدالة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تكليف قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون، هو أمر لصالح ترامب في مواجهة لائحة اتهام تتضمن عدة تهم جنائية يحتمل أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنوات.

وكان قد تم انتقاد كانون على نطاق واسع العام الماضي لموافقتها على طلب الفريق القانوني لترامب الحصول على جانب خاص لإجراء مراجعة مستقلة لمئات الوثائق السرية التي تمت مصادرتها من ممتلكاته في فلوريدا العام الماضي.

وتم نقض هذه الخطوة، التي أوقفت مؤقتًا الجوانب الأساسية لعمل وزارة العدل التحقيقي، بعد أشهر من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فيدرالية.

في غضون ذلك، قال اثنان من محامي ترامب - جيمس ترستي وجون رولي الذين تولوا التحقيق في الوثائق لعدة أشهر، اليوم الجمعة إنهما استقالا من منصبيهما ولن يمثلاه بعد الآن.

وقال ترامب، في منصبه الخاص، إن القضية ستتم معالجتها من قبل تود بلانش، المحامي الذي يمثله في دعوى منفصلة في نيويورك، ومحامين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد.

كان من المتوقع أن تعلن وزارة العدل قبل يوم الثلاثاء عن لائحة اتهام قبل مثولها التاريخي أمام المحكمة الأسبوع المقبل في خضم حملة رئاسية عام 2024 تتخللها محاكمات جنائية في ولايات متعددة.

وتحمل لائحة الاتهام ضد ترامب عواقب قانونية خطيرة لا لبس فيها، بما في ذلك إمكانية السجن في حالة إدانته، لكنها أيضًا تحمل تداعيات سياسية هائلة، من المحتمل أن تقلب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين التي كان ترامب يسيطر عليها ويختبر من جديد استعداد ناخبي الحزب الجمهوري وزعماء الأحزاب للالتزام بمرشح وجهت له اتهامات مرتين والذي قد يواجه المزيد من التهم.