محمد أنور: متحمس لعرض "مستر إكس والبعبع" وشخصياتي مختلفة ومفاجأة

يشارك الفنان محمد أنور في فيلمان خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهما “البعبع” مع النجم أمير كرارة، و“مستر إكس” مع الفنان احمد فهمي.

وأعرب “أنور” في تصريح خاص لـ"الدستور" عن تحمسه الشديد لعرض الأعمال السينمائية التي يشارك فيها خلال موسم عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أنه يظهر بأدوار جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل خلال مسيرته الفنية، مؤكدًا أن شخصيته في فيلم “البعبع” تختلف تماما عن دوره في فيلم “مستر إكس”.

وأضاف أنه متفائل بنجاح الفيلمين، ويتمنى التوفيق والنجاح لكل صناع الأعمال السينمائية بموسم عيد الأضحى المقبل، لافتا إنه يعرض عليه أعمال فنية خلال الفترة الحالية ولكنه يفضل أن يتفرغ لأعماله الفنية الحالية وينتظر معرفة ردود الأفعال على أدواره.

جدير بالذكر أن فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وكانت شركة سينرجى فيلمز، طرحت برومو الفيلم وكذلك البوسترات الدعائية الخاصة لأبطال العمل، حيث تصدر كل بطل “بوستر” بمفرده، وتضمن برومو الفيلم مشاهد كوميدية وأكشن خلقت حالة من التشويق لدى الجمهور لمشاهدة الفيلم.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه “سلطان” يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.