الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشارة السابقة لأوباما: زيارة "بلينكن" للصين مبادرة حميدة من أمريكا

العلاقات الصينية
العلاقات الصينية الأمريكية

قال لوري واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت في التغير مثلما أعلن بايدن الشهر الماضي. 

العلاقات الصينية الأمريكية

وأكدت المستشارة السابقة لأوباما، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين الشهر المقبل مبادرة جيدة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجب أن يكون هناك تواصل مستمر بين البلدين، ولابد من تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وأضاف في حديثه، أن الصين تتهم الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات بسبب بعض القضايا مثل قضية المنطاد.

المساعي الدبلوماسية الأمريكية 

وأشار إلى أن هناك الكثير من المساعي الدبلوماسية لإعادة الحوار مع الصين بشأن التجارة وإزالة كافة العوائق بين البلدين، وتلك الجهود سيطرحها أنتوني بلينكن أثناء زيارته للصين الشهر المقبل.

لوري واتكينز المستشارة السابقة لأوباما العلاقات بين الصين وأمريكا القاهرة الإخبارية توتر العلاقات الصينية الأمريكية

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