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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 10-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

نعرض حالة الطقس اليوم السبت 10-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتحسين الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وفقًا للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية.


حالة الطقس اليوم السبت 10-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشف خبراء حالة الطقس اليوم السبت 10-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة عن أن طقس خلال الـ24 ساعة المقبلة سيكون ذروة الحالة الجوية؛ بسبب منخفض جوي خماسيني تسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة مع وجود أمطار رعدية في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد عدم استقرار الحالة الجوية في كافة محافظات الجمهورية في أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف، حيث تشهد الفترة المقبلة ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار رعدية وانخفاض في مستوى الرؤية وسرعة الرياح وانحصار نشاط الأتربة والغبار.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 8-6-2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر

 

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 23 والكبرى 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدمنهور الصغرى 23 والكبرى 35 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ الصغرى 23 والكبرى 35 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية الصغرى 21 والكبرى 35 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الصغرى 22 والكبرى 32 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 22 والكبرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 23 والكبرى 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 21 والكبرى 35 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 20 والكبرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الصغرى 25 والكبرى 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الصغرى 26 والكبرى 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف الصغرى 26 والكبرى 39 درجة مئوية.
 

حالة الطقس اليوم الجمعة 9-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الراية الخضراء تعلن استمرار اعتدال الطقس بالإسكندرية

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا الصغرى 24 والكبرى 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الصغرى 25 والكبرى 41 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج الصغرى 26 والكبرى 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا الصغرى 30 والكبرى 44 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الصغرى 31 والكبرى 45 درجة مئوية.

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