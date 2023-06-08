توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، بيما يكون معتدلًا على المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 8-6-2023.

حالة الطقس اليوم

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم ارتفاع الحرارة اليوم الخميس، وتستمر حتى نهار الجمعة، ويفتتح صباح الخميس بالغيوم الكثيفة على أغلب أنحاء المناطق الشمالية من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة وبعض السواحل وشمال الصعيد وتتهيأ فرص الأمطار في أي وقت من اليوم، ولكن لفترات قليلة وتكون بين خفيفة إلى متوسطة، وقد يصحبها أصوات الرعد أحيانًا مع نشاط للرياح بشكل مفاجئ حال تشكل الرعد.

كما تنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد وتكون بشكل عشوائي يصحبها هبّات شديدة بعض الوقت تثير معها الرمال والأتربة وتكون الأجواء مُغبرة أحيانًا في طبقات الجو على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسة الصدرمن حالة الطقس اليوم والتواجد في الشوارع بسبب فرص تكون عاصفة ترابية كما حذرت السائقين من تدهور الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة