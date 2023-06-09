الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف ينعى رئيس مجلس الوزراء فى وفاة والدته

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعيًا الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله لها واسع الرحمة والمغفرة.

وتُوفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيًا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني. 

والدة الدكتور مصطفى مدبولي صلاة الجنازة وزير الأوقاف نعى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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