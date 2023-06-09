قناة الناس| يسري جبر: التبتل والانقطاع للعبادة ليس من السنة (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن التبتل الكلي وهو الانقطاع لله وترك الدنيا ومراعاة المسئول عنهم، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

وأضاف “جبر” خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة “الناس”: "إياك أن تتبتل وتنقطع تماما ثم تترك من تعول، أو تترك ما أقامك الله فيه، من مهنة أو كسب رزق حلال، لأن كل هذه عبادات أيضا، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى خديجة لأنها زوجته وأم أولاده فيتفقد أخبارها وأحوال أولاده ثم بعد ذلك يؤنسهم ويتزود لليال أخرى حتى لا يقطع علاقته ببيته ولا يكون متبتلا، لان التبتل نوعا من الرهبانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته بعد ذلك".

واستكمل قائلًا: “يعني إيه ترهب؟ يعني تنقطع بالكلية فلا يتزوج الشباب ولا يعمل أهل المهن في مهنهم ويتفرغون لطاعة مولاهم فقط، بل علمنا صلى الله عليه وسلم، أن ننوي طاعة الله في كل ما نفعله، ففي الزواج تنوي طاعة الله فتكون بزواجك عابدًا، وتنوي طاعة الله بنفقتك ورعايتك لأولادك، فتكون كلها من العبادات، فهذا هو المعنى الأوسع للعبادة، لذلك فإن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنة”.

وأضاف: ونهى رسولنا عليه الصلاة والسلام عن التبتل، فقال “لا رهبانية في الإسلام”، وهذا النهي إنما هو في من اتخذ ذلك سنة يستن بها، وأما من يتبتل لعدم القدرة على التأهل من قبل قلة ذات اليد أو عدم الموافقة فلا يدخل تحت هذا، يعني لو أنت ليس عندك رغبة للزواج، نفسك لا تحدثك بالزواج أو ليس عندك قدرة مالية أن تنشئ بيتا وتكون مسئول عن أسرة مثلا أو ليس عندك قدرة وجدانية على تحمل رعاية الأسرة، لا إثم على هؤلاء لأنه لا يملك أسباب نجاح الزواج".

وأكمل: "علشان تكون ناجح في الزواج لابد أن تمتلك طاقة نفسية لتحمل أعبائه، لذلك فإن الكثيرين ممن يملكون المال يقبلون على الزواج رغم عدم قدرتهم على تحمل أعبائه النفسية، وهو ما يترتب عليه فساد تلك العلاقة، ففي تلك الحالة فإن التبتل والانقطاع للعبادة أفضل لهؤلاء.

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