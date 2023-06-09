الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حرية التعبير وورش حكي توعوية ضمن نقاشات ثقافة الوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الثقافية

فعاليات ثقافية وفنية تشهدها مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

في ذات السياق شهدت مواقع الفرع خلال اليومين الماضيين عددًا من الفعاليات منها ببيت ثقافة بلاط حيث عقدت محاضرة بعنوان "حرية التعبير" للمحاضر محمد أحمد سلامة رئيس قسم التطوير ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط، والذي أوضح أن حرية التعبير جزء أساسى من الديمقراطية، وأنها تعني قدرة الفرد أو المجموعة على التعبير عن معتقداتهم وأفكارهم ومشاعرهم حول قضايا مختلفة دون خوف، كما نظم البيت أيضا ورشة عمل عن كيفية عمل مشروع صغير وكيفية تسويقها ضمن ثقافة المرأة والتي ركزت على أن معظم المشروعات الصغيرة تبدأ بميزانية صغيرة جدا لا تتحمل النفقات الزائدة وبدون تسويق لن يستطيع هذا المشروع أن يبيع منتجاته ويعرفها الناس، وأن عصر وسائل التواصل الاجتماعي جعلها وسيلة مناسبة لتسويق المنتجات.

فعاليات ثقافية وفنية مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

الأكثر قراءة

وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. والعزاء الأحد

ثانوية عامة.. توزيع درجات الثانوية العامة 2023

بـ10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة

متابعات ميدانية لسوق السيارات الجديد بشبين الكوم فى المنوفية

"الممرات اللوجستية".. شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع

تنافس إقليمى ودولى.. تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48