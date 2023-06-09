حرية التعبير وورش حكي توعوية ضمن نقاشات ثقافة الوادي الجديد

فعاليات ثقافية وفنية تشهدها مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

في ذات السياق شهدت مواقع الفرع خلال اليومين الماضيين عددًا من الفعاليات منها ببيت ثقافة بلاط حيث عقدت محاضرة بعنوان "حرية التعبير" للمحاضر محمد أحمد سلامة رئيس قسم التطوير ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط، والذي أوضح أن حرية التعبير جزء أساسى من الديمقراطية، وأنها تعني قدرة الفرد أو المجموعة على التعبير عن معتقداتهم وأفكارهم ومشاعرهم حول قضايا مختلفة دون خوف، كما نظم البيت أيضا ورشة عمل عن كيفية عمل مشروع صغير وكيفية تسويقها ضمن ثقافة المرأة والتي ركزت على أن معظم المشروعات الصغيرة تبدأ بميزانية صغيرة جدا لا تتحمل النفقات الزائدة وبدون تسويق لن يستطيع هذا المشروع أن يبيع منتجاته ويعرفها الناس، وأن عصر وسائل التواصل الاجتماعي جعلها وسيلة مناسبة لتسويق المنتجات.