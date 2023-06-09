الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة": 2000 متسابق من 45 دولة فى نصف ماراثون "مدينتى"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اختتمت فعاليات نصف ماراثون مدينتى، اليوم الجمعة، بمشاركة ٢٠٠٠ من النشء والشباب والرياضيين والهواة  من مختلف الأعمار من ٤٥ جنسية.

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جاء الماراثون بتنظيم فريق تراي فاكتوري بالتعاون وإشراف الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية ( الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير) بالتعاون مع مجموعه طلعت مصطفى، للسنة الثالثة على التوالي.

كشفت اللجنة المنظمة للماراثون عن أن نسبة مشاركة السيدات فى الماراثون بلغت ٤٥٪؜، وتنوعت سباقاته لمسافات ٢١ كم، ١٠ كم ، ٥ كم، وسباق آخر للعائلات.

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من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر أصبحت وجهه جاذبة  لاستضافة الفاعليات الرياضيه الكبرى، مشيراً إلى أن العنصر البشري في منظومة تنظيم الفاعليات الرياضيه أصبح على قدر كافي من الاحتراف لتنظيم كبرى الفاعليات الرياضية.

أشاد الوزير بمستوى المشاركة فى نصف ماراثون مدينتى، والإقبال الكبير من المتسابقين من الجنسيات الأجنبية المختلفة، والمستوى التنظيمي المتميز له.

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حضر الماراثون عمر هشام طلعت مصطفى، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية،  وأيمن حقي منظم السباق.

يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مجموعة كبيرة من الفعاليات والأحداث الرياضية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة للسياحة الإدارة المركزية التنظيمي الفاعليات الرياضية

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